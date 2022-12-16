Блинкен заявил, что обе партии в Конгрессе поддерживают Украину

И демократы, и республиканцы в Конгрессе США подтверждают поддержку Украины и намерения вашингтонской администрации "продолжать оказывать давление на Россию". Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в четверг на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита США - Африка.

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Как отметил Блинкен, на прошлой неделе он встречался с американскими сенаторами, а утром в четверг вместе с другими представителями администрации посещал Конгресс для встречи с членами Палаты представителей.

"То, что я слышал там, указывало на продолжающуюся решительную двухпартийную поддержку усилий, предпринимаемых нами, чтобы помочь Украине защитить себя, продолжать оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии, и продолжать укреплять нашу оборону в рамках НАТО", - сказал он.