СМИ: ЕС исчерпал большинство своих мер воздействия на Россию

Ни одно государство Европейского союза не представило предложений по десятому пакету ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

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По словам собеседника агентства, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Москву и сейчас приближается к пределу экономического давления.