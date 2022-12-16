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27 минут назад

СМИ: ЕС исчерпал большинство своих мер воздействия на Россию

Национальная Служба Новостейиещё 2

Ни одно государство Европейского союза не представило предложений по десятому пакету ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

СМИ: ЕС исчерпал большинство своих мер воздействия на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Москву и сейчас приближается к пределу экономического давления.

Европейский союз согласовал санкции против Москвы 15 декабря. Компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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