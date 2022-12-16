СМИ: ЕС исчерпал большинство своих мер воздействия на Россию

Ни одно государство Европейского союза не представило предложений по десятому пакету ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.
По словам собеседника агентства, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Москву и сейчас приближается к пределу экономического давления.
Европейский союз согласовал санкции против Москвы 15 декабря. Компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».