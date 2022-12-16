Украина призвала Грузию отсрочить наказание для Саакашвили

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Грузию отсрочить наказание для Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В министерстве заявили, что глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии. МИД также призвал Тбилиси предоставить доступ к политику уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.