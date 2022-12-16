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24 минуты назад

Украина призвала Грузию отсрочить наказание для Саакашвили

Lenta.ru

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Грузию отсрочить наказание для Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украина призвала Грузию отсрочить наказание для Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

В министерстве заявили, что глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии. МИД также призвал Тбилиси предоставить доступ к политику уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в тбилисской клинике Vivamed. Врачи поставили экс-президенту Грузии более 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но, согласно заявлению, у него наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы.

В мире,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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