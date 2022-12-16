Байден напомнил позицию США по зерновой сделке

"Мы не видим, чтобы такие усилия [по выполнению меморандума] реализовывались на практике нашими партнерами - теми, кто стал гарантами этого пакетного соглашения, - констатировала Захарова. - Это является сейчас одним из важнейших вопросов о том, как нам дальше выстраивать работу на этом направлении".