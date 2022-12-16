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53 минуты назад

Байден заявил, что США по-прежнему выступают за продление зерновой сделки

ТАСС

Власти США по-прежнему выступают за дальнейшее продление зерновой сделки. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг на заключительной сессии проходящего в Вашингтоне саммита США - Африка.

Байден напомнил позицию США по зерновой сделке
Фото: ТАССТАСС

"Мы продолжаем поддерживать продление заключенной при посредничестве ООН сделки по облегчению экспорта украинского зерна, это принесет пользу не только Африке, но и людям во всем мире", - заявил американский лидер.

Зерновая сделка, заключенная в Стамбуле 22 июля, состоит из двух частей: соглашения об экспорте продовольствия с Украины и меморандума между РФ и ООН, в соответствии с которым всемирная организация обязалась содействовать снятию препятствий для поставок российского продовольствия и удобрений. Действие первого документа было рассчитано на 120 дней, 17 ноября его продлили на такой же период.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг отмечала, что Россия открыта к различным предложениям и модификациям зерновой сделки, но все ее первоначальные условия должны выполняться. Она напомнила о являющемся частью сделки меморандуме между РФ и ООН, который необходимо выполнять в полном объеме.

"Мы не видим, чтобы такие усилия [по выполнению меморандума] реализовывались на практике нашими партнерами - теми, кто стал гарантами этого пакетного соглашения, - констатировала Захарова. - Это является сейчас одним из важнейших вопросов о том, как нам дальше выстраивать работу на этом направлении".

В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,ООН,
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