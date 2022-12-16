Байден напомнил позицию США по зерновой сделке

Власти США по-прежнему выступают за дальнейшее продление зерновой сделки. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг на заключительной сессии проходящего в Вашингтоне саммита США - Африка.
"Мы продолжаем поддерживать продление заключенной при посредничестве ООН сделки по облегчению экспорта украинского зерна, это принесет пользу не только Африке, но и людям во всем мире", - заявил американский лидер.
Зерновая сделка, заключенная в Стамбуле 22 июля, состоит из двух частей: соглашения об экспорте продовольствия с Украины и меморандума между РФ и ООН, в соответствии с которым всемирная организация обязалась содействовать снятию препятствий для поставок российского продовольствия и удобрений. Действие первого документа было рассчитано на 120 дней, 17 ноября его продлили на такой же период.
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг отмечала, что Россия открыта к различным предложениям и модификациям зерновой сделки, но все ее первоначальные условия должны выполняться. Она напомнила о являющемся частью сделки меморандуме между РФ и ООН, который необходимо выполнять в полном объеме.
"Мы не видим, чтобы такие усилия [по выполнению меморандума] реализовывались на практике нашими партнерами - теми, кто стал гарантами этого пакетного соглашения, - констатировала Захарова. - Это является сейчас одним из важнейших вопросов о том, как нам дальше выстраивать работу на этом направлении".