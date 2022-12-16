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24 минуты назад

Президент Сербии предсказал самую тяжелую зиму в истории

Lenta.ruиещё 1

Вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года, что приведет к самой тяжелой зиме в истории, считает президент Сербии Александр Вучич. Своим предположением он поделился в эфире «Радио и телевидения Сербии».

Президент Сербии предсказал самую тяжелую зиму в истории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке политика, российские и украинские позиции на линии соприкосновения «стабилизировались», но обеим сторонам конфликта «не хватает боеприпасов и людей». И Россия, и Украина «потеряли лучших людей», подчеркнул сербский лидер.

«Рассчитываем, что конфликт на Украине продлится дольше следующего года и что следующая зима будет самой тяжелой в истории мира», — предупредил Вучич.

В том же эфире президент Сербии назвал условия введения санкций против России. По словам Вучича, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

В мире,Александр Вучич,
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