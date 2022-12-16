Президент Сербии предсказал самую тяжелую зиму в истории

Вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года, что приведет к самой тяжелой зиме в истории, считает президент Сербии Александр Вучич. Своим предположением он поделился в эфире «Радио и телевидения Сербии».

По оценке политика, российские и украинские позиции на линии соприкосновения «стабилизировались», но обеим сторонам конфликта «не хватает боеприпасов и людей». И Россия, и Украина «потеряли лучших людей», подчеркнул сербский лидер.

«Рассчитываем, что конфликт на Украине продлится дольше следующего года и что следующая зима будет самой тяжелой в истории мира», — предупредил Вучич.