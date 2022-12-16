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1 час назад

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

ТАСС

Генассамблея ООН в четверг приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Фото: ТАССТАСС

За резолюцию проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. Подобный документ рассматривается ежегодно с 2016 года и не имеет обязывающего характера.

Резолюция, в частности, призывает Россию "принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма". Среди них, как утверждается, "дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или "сотрудничать" с правоохранительными органами".

Москве адресован призыв "отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности, в том числе земли, в Крыму в нарушение норм международного права".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Президент РФ Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.

В мире,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Генассамблея ООН,
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