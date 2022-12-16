Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН в четверг приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

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За резолюцию проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. Подобный документ рассматривается ежегодно с 2016 года и не имеет обязывающего характера.

Резолюция, в частности, призывает Россию "принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма". Среди них, как утверждается, "дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или "сотрудничать" с правоохранительными органами".

Москве адресован призыв "отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности, в том числе земли, в Крыму в нарушение норм международного права".