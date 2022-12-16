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13 минут назад

В США раскрыли 97% всех архивов по убийству Кеннеди

Газета.Ru

Национальные архивы Соединенных Штатов в рамках выполнения меморандума президента США Джо Байдена опубликовали почти 13 тыс. документов, связанных с делом о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

В США раскрыли 97% всех архивов по убийству Кеннеди
Фото: ReutersReuters

"В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - указано в сообщении.

Таким образом, из всего массива архивов, в США опубликовали 97% от всех данных, связанных с убийством Кеннеди.

Ранее в США некоммерческая организация Mary Ferrell Foundation подала судебный иск против президента страны Джо Байдена и Национального управления архивов и документации, требуя обнародовать все оставшиеся документы по делу об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди.

В мире,Джон Кеннеди,Джозеф Байден,
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