В США раскрыли 97% всех архивов по убийству Кеннеди

Национальные архивы Соединенных Штатов в рамках выполнения меморандума президента США Джо Байдена опубликовали почти 13 тыс. документов, связанных с делом о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

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"В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - указано в сообщении.

Таким образом, из всего массива архивов, в США опубликовали 97% от всех данных, связанных с убийством Кеннеди.