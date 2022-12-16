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15 минут назад

В ГА ООН приняли российскую резолюцию

Елена Прошина

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 15 декабря приняла внесенную Москвой резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», сообщает ТАСС.

В ГА ООН приняли российскую резолюцию
Фото: ТАССТАСС

За нее проголосовали 120 стран, против документа выступили 50, еще 10 воздержались. Это традиционная резолюция России, которая вносится на рассмотрение ежегодно. Среди соавторов текста — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Документ призывает страны принять меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Также не допускается отрицание преступлений против человечности, совершенных в годы конфликта.

Авторы резолюции осуждают героизацию нацизма через рисунки на памятниках жертвам Второй мировой войны. В тексте содержится призыв к странам избавиться от форм расовой дискриминации, используя необходимые средства, в том числе законодательные.

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