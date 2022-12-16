Сербия назвала условия введения санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» назвал условия введения санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам политика, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Вучич подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

Политик отметил, что Сербия десять лет жила под санкциями в 1990-2000-х годах.

«[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — сказал он.