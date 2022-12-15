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15 часов назад

Власти Сербии решили направить НАТО запрос на возвращение в Косово сербских силовиков

Газета.Ruиещё 11

Правительство Сербии приняло решение направить командующему международных сил под руководством НАТО (KFOR) запрос о возвращении в Косово сербской армии и полиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости. "Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос", - объявил Вучич. Сербский президент подчеркнул, что решение об отправке запроса было принято единогласно. При этом Вучич предполагает его отклонение со стороны командующего. "Запрос в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН, о том, что определенное число военных и полицейских до 1 тысячи человек будет возвращено на территорию Косово и Метохии", - пояснил он. До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предположил, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть "ширмой" для вооружения Приштины. Он добавил, что Белград настаивает на соблюдении уже заключенных соглашений.

Власти Сербии решили направить НАТО запрос на возвращение в Косово сербских силовиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Александр Вучич,Генштаб,НАТО,Совбез ООН,
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