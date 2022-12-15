Власти Сербии решили направить НАТО запрос на возвращение в Косово сербских силовиков

Правительство Сербии приняло решение направить командующему международных сил под руководством НАТО (KFOR) запрос о возвращении в Косово сербской армии и полиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости. "Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос", - объявил Вучич. Сербский президент подчеркнул, что решение об отправке запроса было принято единогласно. При этом Вучич предполагает его отклонение со стороны командующего. "Запрос в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН, о том, что определенное число военных и полицейских до 1 тысячи человек будет возвращено на территорию Косово и Метохии", - пояснил он. До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предположил, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть "ширмой" для вооружения Приштины. Он добавил, что Белград настаивает на соблюдении уже заключенных соглашений.