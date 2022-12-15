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20 минут назад

В США заявили, что следующие два года могут стать катастрофой для страны

Елена Прошина

Обозреватель американской газеты The Hill Грейди Минз заявил, что следующие два года могут стать для США катастрофой, и только отстранение от должности президента США Джо Байдена может спасти страну от кризиса.

В США заявили, что следующие два года могут стать катастрофой для страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грейди Минз считает, что простые американцы хотят улучшений в сфере устройства городов, экономики и работы полиции, в то время как Байден, по мнению аналитика, заинтересован в другом. Минз заявляет, что команда Байдена ни за что не свернут с выбранного ими курса. По этой причине, пишет издание, США может зайти в двухлетний тупик, в котором столкнётся с инфляцией, рецессией, ростом налогов, коррупцией и беспорядками в городах. И все эти проблемы могут произойти на фоне риска глобальной войны.

Единственным способом этого избежать, как считает автор статьи, станет «сосредоточение сил на отстранении Байдена и вице-президента Харрис от должностей».

Ранее Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20.

В мире,Джозеф Байден,
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