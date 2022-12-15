В США пообещали предпринять против России дальнейшие действия

Власти США предпримут дальнейшие действия против России помимо нынешних санкций. Об этом сообщил координатор по санкционной политике госдепартамента Соединенных Штатов Джеймс О’Брайен, передает ТАСС.
По его словам, санкции «являются прямым ответом на действия России на Украине». О’Брайен отметил, что последующие шаги Москвы на территории Украины «приведут к дальнейшим действиям со стороны США».
Он выразил надежду на достижение соглашения странами Евросоюза по девятому пакету санкций в ближайшее время.
«В нем есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнерами», — добавил О'Брайен.
Он уверен, что антироссийские санкции работают и «вредят РФ».
Ранее Минфин США ввел санкции против 18 организаций РФ. В этом списке, в частности, оказались «Мегаком», «Рябиновая», «Ситибайк», «Лизинг ВТБ» и другие.