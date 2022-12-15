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47 минут назад

Эксперт раскрыл замысел Эрдогана по урегулированию отношений с Сирией

Илья Родин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается примириться с главой Сирии Башаром Асадом, предположил директор Центра политических исследований Сергей Марков. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

Раскрыт замысел Эрдогана по урегулированию отношений с Сирией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу глав России, Турции и Сирии.

По мнению политолога, основная цель президента Турции заключается в том, чтобы наладить контакт с сирийским коллегой и в конечном итоге добиться того, чтобы беженцы из Сирии вернулись домой.

Марков пояснил, что в настоящее время в Турции находится несколько миллионов сирийских беженцев. На начальном этапе, добавил он, турки воспринимали беженцев позитивно, затем с сочувствием, в настоящее время в стране «растет раздражение по поводу ситуации с беженцами».

Политолог заметил, что оппозиция желает отстранить Эрдогана от власти и посадить в тюрьму. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, ему следует любой ценой выиграть выборы.

В частности, ему необходимо решить вопрос с сирийскими беженцами. Чтобы добиться этой цели, он готов пойти на переговоры с Асадом, резюмировал Марков.

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