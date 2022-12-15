Раскрыт замысел Эрдогана по урегулированию отношений с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается примириться с главой Сирии Башаром Асадом, предположил директор Центра политических исследований Сергей Марков. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
Отмечается, что накануне Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу глав России, Турции и Сирии.
По мнению политолога, основная цель президента Турции заключается в том, чтобы наладить контакт с сирийским коллегой и в конечном итоге добиться того, чтобы беженцы из Сирии вернулись домой.
Марков пояснил, что в настоящее время в Турции находится несколько миллионов сирийских беженцев. На начальном этапе, добавил он, турки воспринимали беженцев позитивно, затем с сочувствием, в настоящее время в стране «растет раздражение по поводу ситуации с беженцами».
Политолог заметил, что оппозиция желает отстранить Эрдогана от власти и посадить в тюрьму. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, ему следует любой ценой выиграть выборы.
В частности, ему необходимо решить вопрос с сирийскими беженцами. Чтобы добиться этой цели, он готов пойти на переговоры с Асадом, резюмировал Марков.