Раскрыт замысел Эрдогана по урегулированию отношений с Сирией

Отмечается, что накануне Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу глав России, Турции и Сирии.

По мнению политолога, основная цель президента Турции заключается в том, чтобы наладить контакт с сирийским коллегой и в конечном итоге добиться того, чтобы беженцы из Сирии вернулись домой.

Марков пояснил, что в настоящее время в Турции находится несколько миллионов сирийских беженцев. На начальном этапе, добавил он, турки воспринимали беженцев позитивно, затем с сочувствием, в настоящее время в стране «растет раздражение по поводу ситуации с беженцами».

Политолог заметил, что оппозиция желает отстранить Эрдогана от власти и посадить в тюрьму. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, ему следует любой ценой выиграть выборы.