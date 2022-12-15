В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
35 минут назад

Зеленский высказался о прекращении украинского конфликта

Lenta.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению украинского конфликта.

Зеленский высказался о прекращении украинского конфликта
Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / globallookpress.comPresident Of Ukraine / Keystone Press Agency / globallookpress.com

«Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — высказался Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в ответ на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями прежних решений.

«Почему одна Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит», — заключил Зеленский.

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях солдат Киевом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. По его мнению, это может произойти в 2023 году. Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители