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43 минуты назад

Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Елена Прошина

Президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», – заявил Байден во время сессии саммита США-Африка.

Кроме того, президент США добавил, что в следующие три года Вашингтон планирует выделить 55 миллиардов долларов в качестве помощи Африке.

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В Африканский союз входит 55 стран континента, в числе которых есть все африканские страны, входящие в ООН. Общая численность населения Африканского союза превышает 1 млрд человек. G20, в свою очередь, представляет из себя 19 стран, входящих в число крупнейших экономик мира и Европейский союз. На данный момент из стран Африки в G20 представлена только ЮАР.

Ранее Джо Байден заявил, что у США есть «моральное обязательство» по дальнейшему регулированию оружия.

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