Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Кроме того, президент США добавил, что в следующие три года Вашингтон планирует выделить 55 миллиардов долларов в качестве помощи Африке.

В Африканский союз входит 55 стран континента, в числе которых есть все африканские страны, входящие в ООН. Общая численность населения Африканского союза превышает 1 млрд человек. G20, в свою очередь, представляет из себя 19 стран, входящих в число крупнейших экономик мира и Европейский союз. На данный момент из стран Африки в G20 представлена только ЮАР.