Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

Национальный совет (парламент) Словакии 15 декабря вынес вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером , сообщает информационное агентство ТАСR.

За вотум недоверия кабинету министров голосовали 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов высшего законодательного органа Словакии, 20 парламентариев высказались против.