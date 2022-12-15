Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

Национальный совет (парламент) Словакии 15 декабря вынес вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, сообщает информационное агентство ТАСR.
За вотум недоверия кабинету министров голосовали 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов высшего законодательного органа Словакии, 20 парламентариев высказались против.
Ранее глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Братислава передала Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1.
До этого минобороны Словакии передало Украине две 155-миллиметровых гаубицы Zuzana 2.