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18 минут назад

Вышло обещанное большое объявление Трампа

Елена Прошина

Анонсированное ранее «большое объявление» от бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой коллекции NFT-карточек с его изображением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вышло обещанное большое объявление Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Привет всем, это Дональд Трамп, надеюсь, ваш любимый президент, лучше Линкольна, лучше Вашингтона. Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию», – заявил Трамп в своём видеообращении.

В своём объявлении Трамп также предлагает перейти всех желающих на специальный сайт, где можно приобрести NFT-карточки. На них политик изображён в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и многих других. Всего художники нарисовали 45 изображений, каждое из которых обойдется в 99 долларов. При этом собравший полную коллекцию из 45 картинок получит уникальную возможность поужинать в имении Трампа.

Своё «важное объявление» Трамп анонсировал 14 декабря. В нём он предстал в образе супергероя и заявил, что «Америке нужен супергерой».

В мире,Дональд Трамп,
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