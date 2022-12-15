Вышло обещанное большое объявление Трампа

«Привет всем, это Дональд Трамп, надеюсь, ваш любимый президент, лучше Линкольна, лучше Вашингтона. Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию», – заявил Трамп в своём видеообращении.

В своём объявлении Трамп также предлагает перейти всех желающих на специальный сайт, где можно приобрести NFT-карточки. На них политик изображён в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и многих других. Всего художники нарисовали 45 изображений, каждое из которых обойдется в 99 долларов. При этом собравший полную коллекцию из 45 картинок получит уникальную возможность поужинать в имении Трампа.