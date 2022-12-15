Зеленский проигнорировал вопрос о потерях солдат Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что выступает против «заморозки» конфликта. При этом он проигнорировал вопрос, сколько людей готов еще потерять ради победы в конфликте.
Зеленский подчеркнул, что по-прежнему выступает против замораживания конфликта. Он добавил, что Россия должна вывести свои войска.
По его мнению, россияне якобы будут рассчитываться за спецоперацию на протяжении поколений.
На вопрос о том, сколько людей еще он готов потерять в противостоянии, Зеленский ответил встречным вопросом. Он пожелал узнать у журналистов, должны ли были украинские власти после начала Россией спецоперации сказать: «Берите все наше, а мы пойдем в Польшу».
«Многие уехали, но большая часть страны осталась, и никуда больше не денется и будет стоять до конца», - констатировал он.
Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала цифру потерь Украины. Она заявила, что страна потеряла порядка 100 тыс. человек в конфликте.