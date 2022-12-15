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23 минуты назад

Зеленский проигнорировал вопрос, сколько Киев готов еще потерять солдат

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что выступает против «заморозки» конфликта. При этом он проигнорировал вопрос, сколько людей готов еще потерять ради победы в конфликте.

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях солдат Киевом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский подчеркнул, что по-прежнему выступает против замораживания конфликта. Он добавил, что Россия должна вывести свои войска.

По его мнению, россияне якобы будут рассчитываться за спецоперацию на протяжении поколений.

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На вопрос о том, сколько людей еще он готов потерять в противостоянии, Зеленский ответил встречным вопросом. Он пожелал узнать у журналистов, должны ли были украинские власти после начала Россией спецоперации сказать: «Берите все наше, а мы пойдем в Польшу».

«Многие уехали, но большая часть страны осталась, и никуда больше не денется и будет стоять до конца», - констатировал он.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала цифру потерь Украины. Она заявила, что страна потеряла порядка 100 тыс. человек в конфликте.

В мире,Владимир Зеленский,
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