Кандидат в губернаторы Кентукки и член Демпартии США Джефф Янг публично признал Донецкую народную республику (ДНР) как часть России, а также заявил, что украинское правительство напрямую контролируется Пентагоном и ЦРУ. Об этом политик написал в Twitter.

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«Да, Донецк теперь часть России, а все украинское "правительство" в Киеве — это нацисты, контролируемые ЦРУ и Пентагоном», — говорится в сообщении американского демократа.

Твит Янга стал ответом на пост журналиста Калеба Мопина, который раскритиковал Киев за то, что Вооружнные силы Украины бьют по мирным жителям Донбасса, используя запасы переданных США ракет.

«Они безжалостные убийцы, убивающие людей на земле, которую они называют "своей"», — написал Мопин.