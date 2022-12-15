Названа причина взрыва в польской полиции из-за подарка от Украины

Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из подаренного Украиной гранатомета. Об этом сообщает издание Wyborcza, ссылаясь на свои источники.
Ранее сообщалось, что в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который он получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря.
На Украине главный комендант встречался с руководством украинской полиции и службы по ЧС. Как уточняли в польском МВД, взорвавшийся подарок ему вручил "один из руководителей украинских служб".
В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы. Сейчас он госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник управления, ему госпитализация не потребовалась.