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46 минут назад

Wyborcza: Причиной взрыва в полиции Польши стал подаренный Украиной гранатомет

Российская Газета

Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из подаренного Украиной гранатомета. Об этом сообщает издание Wyborcza, ссылаясь на свои источники.

Названа причина взрыва в польской полиции из-за подарка от Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который он получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря.

Польша запросила разъяснений у Киева после взрыва украинского подарка

На Украине главный комендант встречался с руководством украинской полиции и службы по ЧС. Как уточняли в польском МВД, взорвавшийся подарок ему вручил "один из руководителей украинских служб".

В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы. Сейчас он госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник управления, ему госпитализация не потребовалась.

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