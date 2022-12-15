Пока вы не уснули: Сценарий «судного дня» на Украине и ЧП на МКС

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WP: на Западе предрекают сценарий «судного дня» на Украине

Политические лидеры начали пытаться подготовить западных сторонников к наихудшим сценариям развитиям украинского конфликта, пишет The Washington Post.

"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу", — говорится в материале.

Авторы публикации охарактеризовали текущую ситуацию как «сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса».

ЧП на МКС: что случилось и как повлияло на работу космонавтов?

Сегодня на Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22», из-за чего был отложен выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Что именно произошло и чем это может грозить экипажу станции, разбирался «Рамблер».

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, произошла разгерметизация системы теплового обеспечения корабля «Союз». Об этом сообщили в ходе прямой трансляции на сайте NASA, пишет ТАСС.

На кадрах, которые появились в сети, видно как рядом с кораблем веером разлетаются мелкие капли.

Путин предложил выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотечные займы по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает «Интерфакс».

«Предлагаю предоставлять ипотеку под новое строительство, то есть жилье в новостройках по льготной ставке в 2% в новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях», — сказал Путин.

По его мнению, данная мера «послужит условием для долгосрочного продления стройки» в них.

МИД: Ватикан принес извинения за слова папы о калмыках и чеченцах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Ватикан «по дипломатическим каналам» принес извинения за слова папы римского о калмыках и чеченцах. Об этом сообщает ТАСС.

Российским властям поступило официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина.

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира"», - процитировала заявление Паролина Захарова.

Она подчеркнула, что в современном международном общении «все реже встречается способность признавать ошибки».

Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора предложил главе России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Путин позитивно оценил эту идею.

Президент Турции подчеркнул, что перед встречей лидеров должны состояться консультации разведки, военных и министров иностранных дел трех стра.

Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Европейский парламент (ЕП) признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

На Украине анонсировали зимнее наступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — заявил Резников.

По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Еда» и Delivery

В работе сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery наблюдаются сбои. Об этом пишут «Известия».

При попытке сделать заказ в Москве, сервисы выдают сообщение: «Часть ресторанов временно недоступны».

Ранее пользователи мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber столкнулись с проблемами при попытке вызвать такси в Москве. У клиентов всплывали сообщения: «Неизвестная ошибка» и «Не удалось вызвать Uber».

Бойца ММА Новоселова приговорили к пяти годам за изнасилование

Тушинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании. Об этом пишет РИА Новости.

«Новоселову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования и насильственные действия сексуального характера», - сообщили в столичной прокуратуре.

Как установило следствие, в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Московской области 49-летний Новоселов познакомился с 18-летней девушкой.

США могут передать Украине «умные бомбы»

Wikipedia commons

США планируют направить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в «умные бомбы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы"», - говорится в статье.