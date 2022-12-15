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37 минут назад

В Польше взорвался подарок с Украины

Елена Прошина

Возле кабинета главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, который он получил на Украине. В результате инцидента он получил легкие ранения. Об этом сообщило МВД республики.

В Польше взорвался подарок с Украины
Фото: ТАССТАСС

Взрыв произошел в 5:50 по московскому времени в помещении, которое прилегает к кабинету коменданта. Его вызвал подарок, полученный им во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря 2022 года, в рамках которого он встретился с главами полиции и службы по чрезвычайным ситуациям страны. Подарок комендант получил от одного из руководителей украинских служб.

«В результате взрыва он получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится под наблюдением в больнице. Также небольшие травмы, которые не потребовали госпитализации, получил еще один сотрудник полиции», — отмечается в сообщении.

В связи с произошедшим Польша потребовала от Украины соответствующие разъяснения. Дело на контроль взяла прокуратура.

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