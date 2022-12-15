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17 минут назад

В Германии назвали ситуацию с потреблением газа критической

Елена Прошина

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что показатель потребления газа в стране оценивается как критический. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Германии назвали ситуацию с потреблением газа критической
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация классифицируется как критическая, если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15%», – отметил регулятор.

Это стало вторым из пяти критериев общей оценки ситуации по газоснабжению в Германии, который получил такую оценку.

При этом регулятор добавил, что на данный момент газоснабжение в стране является стабильным, а безопасность поставок гарантирована. Однако агентство всё ещё оценивает ситуацию как напряженную.

«Общий уровень газа в хранилищах в Германии составляет 91,26%. Уровень заполненности хранилища в Редене составляет 91,28%», – добавили в ведомстве.

В агентстве уточнили, что потребление газа с 5 по 11 декабря было на 5,2% ниже среднего за последние четыре года, но одновременно с этим оно возросло на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Из-за этого регулятор сделал вывод, что цель по экономии была не достигнута. В агентстве также уточнили, что температура воздуха на за указанный период была в среднем на 2,7°C ниже, чем в предыдущие годы.

«С поправкой на температуру, потребление в 48-й и 49-й календарных неделях было всего на 12% ниже контрольного значения последних четырех лет и, таким образом, находится в критическом диапазоне», – отметили в ведомстве.

В ноябре Федеральное сетевое агентство ФРГ представило пять показателей по газоснабжению в Германии. К ним относится температура, расход газа, уровень газохранилищ, ситуация в соседних странах, а также закупка энергоносителя. Эти критерии используются для оценки ситуации по газоснабжению на текущую зиму. Каждый критерий имеет три уровня оценки: стабильная, напряженная и критическая. Такой подход позволяет агентству быстро спрогнозировать и оценить ситуацию, после чего своевременно принимать меры.

Ранее стало известно, что в Германии хотят построить завод для производства боеприпасов.

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