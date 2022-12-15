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1 час назад

Косово подало заявку на вступление в ЕС

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Косово Альбин Курти в четверг, 15 декабря, заявил о подаче заявки на вступление государства в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Косово подало заявку на вступление в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик передал заявку министру европейских дел Чехии Микулашу Беку, поскольку Прага является ротационным председателем ЕС.

«Мы не хотим ни "черного хода", ни ускоренного пути. Мы хотим построить Евросоюз в нашей стране вместе с нашим народом», — сказал он.

Ранее Европейский парламент договорился о безвизовом режиме с Косово. Уточняется, что обладатели косовских паспортов смогут пребывать в еврозоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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