Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Депутаты Европейского парламента приняли большинством голосов резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания», - говорится в резолюции.

За документ проголосовали 507 депутатов, против выступили 12, воздержались - 17.

При этом европейские парламентарии проигнорировали тот факт, что голод в эти годы был не только на Украине, но и на Северном Кавказе, Нижнем и Среднем Поволжье, значительной части Центрально-Черноземной области, Западной Сибири, на Южном Урале, а также в Казахстане.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о своем вызове в МИД Канады, где до него было донесено несогласие канадской стороны с заявлением российского диппредставительства о голодоморе на Украине.