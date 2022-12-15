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1 час назад

Европарламент признал «голодомор» геноцидом украинцев

Алиса Селезнёва

Депутаты Европейского парламента приняли большинством голосов резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости.

Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

«Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания», - говорится в резолюции.

За документ проголосовали 507 депутатов, против выступили 12, воздержались - 17.

При этом европейские парламентарии проигнорировали тот факт, что голод в эти годы был не только на Украине, но и на Северном Кавказе, Нижнем и Среднем Поволжье, значительной части Центрально-Черноземной области, Западной Сибири, на Южном Урале, а также в Казахстане.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о своем вызове в МИД Канады, где до него было донесено несогласие канадской стороны с заявлением российского диппредставительства о голодоморе на Украине.

По словам посла, с ним провел беседу генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер. Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине, и отрицает то, что голод был и на российской территории, заметил он. Степанов подчеркнул, что намерен «продолжить доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет».

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