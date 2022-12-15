В Польше обвинили ЕС в попытке шантажа

Некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются замаскировать это нежелание. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.
Также польский политик заявил, что власти страны обвиняют Евросоюз в попытке шантажа за предложение принять общим пакетом выделение помощи Украине и введение налога для международных корпораций.
«Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», - заявил Моравецкий.
Он также заверил, что Польша «открыта для разговора». Однако сейчас, по мнению премьер-министра, ряд стран ЕС, которые с самого начала не хотели помогать Украине, «пытается спрятаться за другими темами».
О согласовании послами стран ЕС пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд и минимального налога для крупных компаний в размере 15% ранее проинформировало председательство Чехии в Совете ЕС.
На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.