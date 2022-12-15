В Польше обвинили ЕС в попытке шантажа

Некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются замаскировать это нежелание. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

Также польский политик заявил, что власти страны обвиняют Евросоюз в попытке шантажа за предложение принять общим пакетом выделение помощи Украине и введение налога для международных корпораций.

«Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», - заявил Моравецкий.

Он также заверил, что Польша «открыта для разговора». Однако сейчас, по мнению премьер-министра, ряд стран ЕС, которые с самого начала не хотели помогать Украине, «пытается спрятаться за другими темами».

О согласовании послами стран ЕС пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд и минимального налога для крупных компаний в размере 15% ранее проинформировало председательство Чехии в Совете ЕС.