Европарламент пересмотрит отношения с третьими странами

Европейский парламент (ЕП) пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала. Об этом заявила глава ЕП, мальтийский политик Роберта Метсола, ее слова передает РИА Новости.
Председатель ЕП заявила, что Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе и всем ценностям, которые поддерживают страны Европейского союза (ЕС).
«Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы его разрушить. Работа по его восстановлению начинается уже сейчас», — заверила она.