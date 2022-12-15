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1 час назад

Европарламент пересмотрит отношения с третьими странами

Lenta.ru

Европейский парламент (ЕП) пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала. Об этом заявила глава ЕП, мальтийский политик Роберта Метсола, ее слова передает РИА Новости.

Европарламент пересмотрит отношения с третьими странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель ЕП заявила, что Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе и всем ценностям, которые поддерживают страны Европейского союза (ЕС).

«Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы его разрушить. Работа по его восстановлению начинается уже сейчас», — заверила она.

В мире,Европарламент,ЕС,
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