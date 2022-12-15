Южная Корея выразила намерение сотрудничать с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин заявил о заинтересованности Сеула в сотрудничестве с МАГАТЭ в целях достижения денуклеаризации КНДР. Такую позицию он обозначил перед началом переговоров с главой международного агентства Рафаэлем Гросси в Сеуле, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Республика Корея признательна МАГАТЭ за ее важную роль в мониторинге незаконной ядерной программы Северной Кореи, в повышении осведомленности международного сообщества о проблеме. И мы бы хотели продолжить сотрудничество с МАГАТЭ ради полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Пак Чин.

Пак Чин также затронул планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". По его словам, это должно произойти в соответствии с международными стандартами. Он выразил надежду, что представители заинтересованных сторон смогут продолжить участвовать в обсуждении проблемы.

Гендиректор МАГАТЭ, в свою очередь, сказал, что на нынешних переговорах повестка "насыщенная".

"У нас есть много вопросов, где мы работаем вместе, начиная обеспокоенностью из-за ядерной программы КНДР, заканчивая вопросами, связанными со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1", в рамках которых мы сотрудничаем с южнокорейскими экспертами и институтами", - сказал Гросси. Он добавил, что впервые приехал в южнокорейскую столицу в качестве главы МАГАТЭ.