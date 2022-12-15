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12 минут назад

Моравецкий: «Нужно залезть в кошельки российских олигархов»

Мария Иванова

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС ищет деньги, которые позволили бы ввести потолок цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Моравецкий предложил залезть в кошельки российских олигархов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Моравецкий сделал 15 декабря перед заседанием Европейского совета.

«Почему мы так долго это [лимит цен - прим.ред.] обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены», - заявил польский премьер.

Средства, которые позволят снизить стоимость газа в ЕС, Моравецкий предложил конфисковать у российских бизнесменов. Ранее их активы были заморожены в ЕС.

«Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации», - призвал он.

По словам Моравецкого, ЕС может конфисковать около 400 миллиардов долларов.

В Белом доме заявили, что США с союзниками заморозили $30 млрд активов бизнесменов РФ

Ранее министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать потолок цен на газ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против этой меры и считает ее плохим ответом. По его словам, она может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

По задумке Еврокомиссии, ограничение цен на газ в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров) будет применяться, если цены превышают эту отметку в течение двух недель. Такой потолок не устроил большинство стран ЕС.

СМИ писали, что Италия и некоторые другие страны ЕС добиваются потолка цен ниже 200 евро за один мегаватт-час (примерно 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа).

В мире,Матеуш Моравецкий,Петер Сийярто,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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