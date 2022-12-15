Моравецкий предложил залезть в кошельки российских олигархов

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС ищет деньги, которые позволили бы ввести потолок цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Моравецкий сделал 15 декабря перед заседанием Европейского совета.

«Почему мы так долго это [лимит цен - прим.ред.] обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены», - заявил польский премьер.

Средства, которые позволят снизить стоимость газа в ЕС, Моравецкий предложил конфисковать у российских бизнесменов. Ранее их активы были заморожены в ЕС.

«Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации», - призвал он.

По словам Моравецкого, ЕС может конфисковать около 400 миллиардов долларов.

Ранее министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать потолок цен на газ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против этой меры и считает ее плохим ответом. По его словам, она может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

По задумке Еврокомиссии, ограничение цен на газ в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров) будет применяться, если цены превышают эту отметку в течение двух недель. Такой потолок не устроил большинство стран ЕС.