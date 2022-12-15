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27 минут назад

WP: США рассматривают сценарий Судного дня для Украины

Елена Прошина

Из-за серьезных повреждений украинских энергосистем Запад готовится к худшему варианту развития ситуации на Украине, в том числе к сценарию Судного дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

WP: США рассматривают сценарий Судного дня для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — говорится в публикации.

Кроме того, массовый выезд украинцев за границу может привести к вывозу значительных средств из страны, что грозит обвалом национальной валюты. В вдобавок к нынешнему падению на 33%, в 2023 году экономика Украины может сократиться еще на 5%. В связи с этим, Киеву может понадобиться еще $2 млрд в месяц. Тем временем, западные лидеры уже начинают готовить граждан к наихудшим сценариям.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. ожидается, что к концу года эта сумма удвоится. Он также подчеркнул, что падение ВВП по итогам 2022 года может составить 50%.

В мире,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,
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