Из-за серьезных повреждений украинских энергосистем Запад готовится к худшему варианту развития ситуации на Украине , в том числе к сценарию Судного дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

« Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — говорится в публикации.

Кроме того, массовый выезд украинцев за границу может привести к вывозу значительных средств из страны, что грозит обвалом национальной валюты. В вдобавок к нынешнему падению на 33%, в 2023 году экономика Украины может сократиться еще на 5%. В связи с этим, Киеву может понадобиться еще $2 млрд в месяц. Тем временем, западные лидеры уже начинают готовить граждан к наихудшим сценариям.