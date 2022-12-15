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54 минуты назад

WP: на Западе предрекают сценарий «судного дня» на Украине

Газета.Ruиещё 1

Политические лидеры начали пытаться подготовить западных сторонников к наихудшим сценариям развитиям украинского конфликта, пишет The Washington Post.

WP: на Западе предрекают сценарий «судного дня» на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу", — говорится в материале.

Авторы публикации охарактеризовали текущую ситуацию как «сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса».

В статье сообщается, что украинцы могут массово выехать из страны, вывезя крупные объемы финансов, что может привести к обвалу национальной валюты.

«Один ужасный сценарий предсказывал, что экономика Украины может сократиться еще на 5% в следующем году, сверх 33% сокращения в этом году», — отмечается в материале.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщал, что поддержка Киева со стороны Вашингтона ударит по США и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнением процесса контроля над вооружениями.

В мире,Правительство Украины,
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