WP: на Западе предрекают сценарий «судного дня» на Украине

Политические лидеры начали пытаться подготовить западных сторонников к наихудшим сценариям развитиям украинского конфликта, пишет The Washington Post.
"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу", — говорится в материале.
Авторы публикации охарактеризовали текущую ситуацию как «сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса».
В статье сообщается, что украинцы могут массово выехать из страны, вывезя крупные объемы финансов, что может привести к обвалу национальной валюты.
«Один ужасный сценарий предсказывал, что экономика Украины может сократиться еще на 5% в следующем году, сверх 33% сокращения в этом году», — отмечается в материале.
Ранее журнал Foreign Affairs сообщал, что поддержка Киева со стороны Вашингтона ударит по США и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнением процесса контроля над вооружениями.