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15 минут назад

"Укрэнерго" отменила действие ЧС в энергосистеме Украины

Газета.Ruиещё 1

Компания «Укрэнерго» отменила действие объявленного ранее днем режима чрезвычайной ситуации на фоне ударов по электроэнергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Укрэнерго" отменила действие ЧС в энергосистеме Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины, наступившей 16 декабря 2022 года в результате ударов по электроэнергетической инфраструктуре (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен из-за потери свыше 50% потребления объединенной энергетической системы. Это означает наступление режима системной аварии. В «Укрэнерго» пояснили, что на данный момент невозможно в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, нужно дополнительное время для возобновления их работы.

Экстренные аварийные отключения света введены на Украине

Украинские СМИ писали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) страны в общей сложности сбили 59 ракет во время утренних ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре страны.

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