"Укрэнерго" отменила действие ЧС в энергосистеме Украины

Компания «Укрэнерго» отменила действие объявленного ранее днем режима чрезвычайной ситуации на фоне ударов по электроэнергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины, наступившей 16 декабря 2022 года в результате ударов по электроэнергетической инфраструктуре (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен из-за потери свыше 50% потребления объединенной энергетической системы. Это означает наступление режима системной аварии. В «Укрэнерго» пояснили, что на данный момент невозможно в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, нужно дополнительное время для возобновления их работы.