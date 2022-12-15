В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
14 минут назад

Ряд стран ЕС не согласились с новым пакетом санкций против России

Lenta.ru

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не согласились с деталями нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

Ряд стран ЕС не согласились с новым пакетом санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я так понимаю, что по [девятому] пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд других стран-членов», — высказался чиновник.

Он уточнил, что обсуждение новых антироссийских ограничений продолжится 15 декабря и понадеялся, что в этот же день санкционный пакет будет согласован.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли достичь договоренностей относительно девятого пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что европейским государствам удалось приблизиться к соглашению, однако несколько стран, в числе которых оказалась Польша, все еще имеют возражения.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители