Ряд стран ЕС не согласились с новым пакетом санкций против России

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не согласились с деталями нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

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«Я так понимаю, что по [девятому] пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд других стран-членов», — высказался чиновник.

Он уточнил, что обсуждение новых антироссийских ограничений продолжится 15 декабря и понадеялся, что в этот же день санкционный пакет будет согласован.