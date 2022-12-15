Обзор иноСМИ: "ядерный сигнал" РФ Западу и вето Польши на пакет помощи Киеву

«Новая ядерная угроза Западу»

Россия послала Западу новый ядерный сигнал, демонстративно подготовив стратегическую межконтинентальную ракету «Ярс» к боевому применению, пишет британский таблоид Daily Mail. На опубликованном 14 декабря видео показан процесс установки огромной ракеты в шахту военного городка Козельск в Калужской области.

Видео дня

Ракета способна поражать цели в США и Великобритании, подчеркивает Daily Mail. Таблоид отмечает, что вскоре можно ожидать «еще большей показухи в ядерной области», так как 17 декабря в России отмечают День Ракетных войск стратегического назначения. Видео с «Ярсом» было опубликовано после того, как американская разведка заявила, что РФ может помочь Ирану в разработке его ядерной программы, подчеркивает Daily Mail.

Польша задержала помощь Украине на 18 миллиардов евро

Польша отказалась поддержать пакет, включающий помощь Евросоюза Украине на 18 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

По их словам, это связано с опасениями польских властей по поводу минимальных ставок корпоративного налога. Четыре документа - поддержка Украины, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение заморозить 6,3 миллиарда евро для Будапешта и налоговая реформа - были частью пакетной сделки, которую планировали принять страны-члены ЕС 14 декабря. По условиям пакета, если на один из четырех пунктов будет наложено вето, все четыре пункта не смогут быть приняты.

Nikkei: ВВП Китая вряд ли превзойдет американский

Валовой внутренний продукт Китая вряд ли превзойдет ВВП США в ближайшие несколько десятилетий, говорится в оценке Японского центра экономических исследований. Как сообщает Nikkei, центр отказался от прошлогоднего прогноза о том, что две крупнейшие экономики мира поменяются местами в 2033 году.

Аналитики считают, что китайская экономика замедлится из-за жесткой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и более жестких ограничений США на экспорт в Китай. А в долгосрочной перспективе нехватка рабочей силы, вызванная сокращением населения страны, будет тормозить ее экономический рост. По прогнозу аналитиков, в 2035 году темпы роста ВВП Китая снизятся до 2,2 процента, показатель составит 87 процентов от американского и вряд ли сможет его обойти.

«Си удваивает свою ставку на Путина»

Китайский лидер Си Цзиньпин давно восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и теперь он укрепляет связи между двумя странами, расширяя торговое и энергетическое партнерство, пишет The Wall Street Journal. В последнее время Си стремился публично дистанцироваться от поддержки действий России на Украине, но за дипломатическими усилиями лидера Китая стоит «усиление долгосрочной ставки на Россию».

WSJ отмечает, что Китай наращивает импорт российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в Пекине планируют расширить сотрудничество с РФ в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. Москва и Пекин проводят все больше операций в национальных валютах, что помогает расширить оборот юаня, а также защищает Россию и Китай от возможных санкций.

Reuters: Индия закупила российскую нефть дешевле западного потолка

В декабре Индия закупала российскую нефть марки Urals по цене значительно ниже установленного Западом ценового потолка в 60 долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.