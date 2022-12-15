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42 минуты назад

Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке

Елена Прошина

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на заседании законодательного собрания в четверг запретил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

В Киргизии запретили министру выступать на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании депутаты обсуждали вопросы борьбы со смогом в Бишкеке. Выступавшая с отчетом о проделанной работе, Кутманова попросила разрешения зачитать данные на русском языке. Однако Шакиев перебил ее и потребовал выступать на государственном языке.

«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?» - сказал спикер

Ранее стало известно, что на Украине намерены запретить книги и музыку на русском языке для «защиты украинской идентичности». Кроме того, в школах Николаева с 1 сентября запретили использовать русский язык. Теперь у школьников не будет никаких факультативов и курсов по изучению русского языка, а также младших классов с обучением на русском.

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