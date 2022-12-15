В Техасе некоторым сотрудникам школ разрешили приходить на работу с оружием

Школьный округ штата Техас принял решение разрешить ношение огнестрельного оружия на территории школ. Изменение коснется лишь некоторых сотрудников, которые должны будут пройти специальную подготовку по обращению с оружием. Об этом сообщает Fox News.

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В пресс-службе округа заявили, что изменение правил на ношение оружия — ответ на стрельбу в Увальде 24 мая текущего года, в результате которой погибли более 20 человек. Члены совета Keller ISD считают, что такая мера должна помочь учащимся и сотрудникам школы в случае вооруженного нападения.

«Программа предназначена для того, чтобы помочь студентам и сотрудникам до прибытия правоохранительных органов», — пояснил президент совета Чарльз Рандклев.