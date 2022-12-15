В Техасе некоторым сотрудникам школ разрешили приходить на работу с оружием

Школьный округ штата Техас принял решение разрешить ношение огнестрельного оружия на территории школ. Изменение коснется лишь некоторых сотрудников, которые должны будут пройти специальную подготовку по обращению с оружием. Об этом сообщает Fox News.
В пресс-службе округа заявили, что изменение правил на ношение оружия — ответ на стрельбу в Увальде 24 мая текущего года, в результате которой погибли более 20 человек. Члены совета Keller ISD считают, что такая мера должна помочь учащимся и сотрудникам школы в случае вооруженного нападения.
«Программа предназначена для того, чтобы помочь студентам и сотрудникам до прибытия правоохранительных органов», — пояснил президент совета Чарльз Рандклев.
Перед тем, как принять решение, округ провел опрос среди 35 тыс. родителей. Лишь 9% респондентов заявили, что против разрешения на ношение оружия в стенах образовательных учреждений. Однако во время голосования члены совета попечителей ответили не так однозначно: четверо проголосовали «за» и трое — «против».