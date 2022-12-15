СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В нескольких областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Звуки сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, на части территории Кировоградской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога в этих регионах прозвучала после 10:14 по московскому времени.

В четверг утром воздушную тревогу уже объявляли в шести областях Украины - Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаково Николаевской области.