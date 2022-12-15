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1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Елена Прошина

В нескольких областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звуки сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, на части территории Кировоградской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога в этих регионах прозвучала после 10:14 по московскому времени.

В четверг утром воздушную тревогу уже объявляли в шести областях Украины - Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаково Николаевской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов по критической инфраструктуре повреждено 40% энергетической инфраструктуры. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил сценарий полного отключения электроэнергии в стране.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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