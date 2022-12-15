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47 минут назад

Посол России в Сербии назвал обманом попытки НАТО представить себя миротворцами

Lenta.ru

Российский посол в Сербии в интервью «Известиям» рассказал, что миротворцы подразделений KFore (Kosovo Force) по сути состоят из военного контингента стран Североатлантического альянса.

Посол России в Сербии обвинил НАТО в обмане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, формально миротворцы KFore, «Силы для Косово», по резолюции 1244 имеют полномочия и мандат, одобренные Совбезом ООН. Это своего рода оболочка, однако контингент подразделений — военные стран НАТО. Дипломат подчеркнул, что действия KFore «либо не соответствуют, либо противоречат мандату ООН».

Боцан-Харченко выразил уверенность, что миротворцы способны как в военном, так и в политическом плане принять превентивные меры по недопущению вхождения полицейских сил Косово на территории Северного Косово.

«Но они предпочитают оставаться сторонними наблюдателями, все время повторяя, что все под контролем, а при необходимости они вмешаются. Только это фарисейство и обман. Они тоже участники потворствования Приштине», — заключил он.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич резко ответила спецпредставителю госдепартамента США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который оказал противодействие вводу сил Сербии в Косово, и обвинила его в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН.

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