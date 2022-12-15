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35 минут назад

В Германии высмеяли Шольца из-за слов о действиях Путина

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Пользователи Twitter высмеяли слова канцлера Германии Олафа Шольца о якобы просчете президента России Владимира Путина. Соответствующие комментарии они оставили под постом немецкого издания Die Welt.

В Германии высмеяли Шольца из-за слов о действиях Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В твите утверждается, что российский лидер, по словам Шольца, «фундаментально просчитался».

«Конечно, мы платим на 100 процентов больше за газ, продукты и услуги, но Путин в корне просчитался», — написал пользователь BlauerMerkelist.

«Полагаю, аналогичное заявление в 1812 году сделал Наполеон относительно царя Александра I», — поиронизировал ThoreJensen4.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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