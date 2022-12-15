В Германии высмеяли Шольца из-за слов о действиях Путина

«Конечно, мы платим на 100 процентов больше за газ, продукты и услуги, но Путин в корне просчитался», — написал пользователь BlauerMerkelist.



«Полагаю, аналогичное заявление в 1812 году сделал Наполеон относительно царя Александра I», — поиронизировал ThoreJensen4.