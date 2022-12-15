В Германии высмеяли Шольца из-за слов о действиях Путина

Пользователи Twitter высмеяли слова канцлера Германии Олафа Шольца о якобы просчете президента России Владимира Путина. Соответствующие комментарии они оставили под постом немецкого издания Die Welt.
В твите утверждается, что российский лидер, по словам Шольца, «фундаментально просчитался».
«Конечно, мы платим на 100 процентов больше за газ, продукты и услуги, но Путин в корне просчитался», — написал пользователь BlauerMerkelist.
«Полагаю, аналогичное заявление в 1812 году сделал Наполеон относительно царя Александра I», — поиронизировал ThoreJensen4.