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53 минуты назад

В Китае указали на пределы «безграничных» российско-китайских отношений

Lenta.ruиещё 5

Китайско-российские отношения являются «безграничными», однако и Москва, и Пекин осознают «нижний предел» сотрудничества. Об этом заявил посол КНР во Франции Лу Шайе, передает South China Morning Post.

В Китае указали на пределы «безграничных» российско-китайских отношений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам китайского посланника, таким пределом в отношениях является вопрос о поставках Китаем оружия России.

«И Китай, и Россия являются суверенными государствами и имеют право сотрудничать во всех сферах. Но такое сотрудничество не лишено смысла, поэтому Китай до сих пор не предоставил России оружие… Россия не просила его, потому что тоже понимает суть взаимодействия», — сказал Лу.

Дипломат отметил, что конфликт на Украине можно было решить путем переговоров.

«Представьте, если бы стороны достигли договоренности о мирных переговорах в конце марта, то два газопровода "Северный поток" не взорвались бы, и Европа вернула себе поставки природного газа из России, избавившись таким образом от этого кризиса энергоносителей», — указал посол.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал ситуацию на Украине китайской поговоркой.

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — описал он последствия украинского конфликта главе Евросовета Шарлю Мишелю, который впервые за четыре года посетил Китай с официальным визитом.

Китайский лидер заявил о необходимости предотвратить эскалацию и побочные эффекты политического кризиса.

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