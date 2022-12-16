В Китае указали на пределы «безграничных» российско-китайских отношений

«И Китай, и Россия являются суверенными государствами и имеют право сотрудничать во всех сферах. Но такое сотрудничество не лишено смысла, поэтому Китай до сих пор не предоставил России оружие… Россия не просила его, потому что тоже понимает суть взаимодействия», — сказал Лу.