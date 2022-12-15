В Киевской и Одесской областях фиксируют экстренные отключения электричества

Экстренные отключения электроэнергии фиксируются в четверг в двух областях Украины - Одесской и Киевской. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

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"В Одессе происходят аварийные отключения света, в области продолжаются экстренные отключения", - говорится в сообщении на сайте регионального отделения холдинга.

Сайт ДТЭК "Киевские региональные сети" в свою очередь проинформировал, что "в регионе происходят экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий оборудования". Отмечается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляла, что в течение предыдущих суток отключений электроэнергии в аварийном режиме на Украине не было. Это, по оценке компании, стало возможным в связи с подключением к сети всех девяти энергоблоков на трех подконтрольных Киеву Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.