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38 минут назад

В Киевской и Одесской областях фиксируют экстренные отключения электричества

ТАСС

Экстренные отключения электроэнергии фиксируются в четверг в двух областях Украины - Одесской и Киевской. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

В Киевской и Одесской областях фиксируют экстренные отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одессе происходят аварийные отключения света, в области продолжаются экстренные отключения", - говорится в сообщении на сайте регионального отделения холдинга.

Сайт ДТЭК "Киевские региональные сети" в свою очередь проинформировал, что "в регионе происходят экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий оборудования". Отмечается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляла, что в течение предыдущих суток отключений электроэнергии в аварийном режиме на Украине не было. Это, по оценке компании, стало возможным в связи с подключением к сети всех девяти энергоблоков на трех подконтрольных Киеву Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Масштабные аварийные отключения на Украине начались 15 ноября в результате нанесенных ударов и значительных повреждений объектов энергетической инфраструктуры страны. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из строя выведена почти половина энергетической инфраструктуры Украины, поэтому ограничения потребления электроэнергии будут сохраняться на протяжении всей зимы.

В мире,Денис Шмыгаль,
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