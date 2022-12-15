Польша признала РФ «государством-спонсором терроризма»

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом пишет ТАСС.

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», - говорится в документе.

За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

Кроме прочего, в резолюции говорится, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. Резолюция является символической и ни к чему не обязывает. Она не является нормативным актом.