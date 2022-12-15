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7 минут назад

Польша признала Россию «государством-спонсором терроризма»

Елена Прошина

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом пишет ТАСС.

Польша признала РФ «государством-спонсором терроризма»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», - говорится в документе.

За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

Кроме прочего, в резолюции говорится, что Россия несет «прямую ответственность» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. Резолюция является символической и ни к чему не обязывает. Она не является нормативным актом.

«Политика»: Польша считает Россию врагом из-за событий XX века

Напомним, резолюция была принята лишь со второй попытки. На прошлой неделе голосование не состоялось из-за протеста оппозиции, т.к. правящая партия пыталась в последний момент добавить к тексту резолюции поправку об ответственности РФ за крушение польского Ту-154М под Смоленском. Однако 14 декабря эту поправку все же приняли.

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