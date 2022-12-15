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19 минут назад

Пока вы спали: проект декларации ЕС и США по Украине и ЧП на МКС

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В NASA заявили об отсутствии угрозы экипажу МКС из-за разгерметизации

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Разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз», из-за которой был отложен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, ничем не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). Об этом со ссылкой на трансляцию NASA сообщает ТАСС.

Ведущий трансляции подчеркнул, что «ничто не угрожает» ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа станции.

ЕС и НАТО намерены официально призвать Россию «покинуть Украину»

Евросоюз и НАТО близки к окончательному согласованию и публикации официального призыва к России «прекратить войну и покинуть Украину». Работа над документом велась более года, пишет Politico, ссылаясь на проект совместной декларации.

Ожидается, что документ будет обнародован на следующей неделе или в начале 2023 года. При этом, несмотря на то, что «текст в целом ничем не примечательный», работа над ним осложнилась из-за разногласий Турции и Кипра.

Молдавия решила создать систему ПВО для защиты от ракет

Молдавия намерена создать систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы «иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекает воздушную границу». Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску, пишет ТАСС.

«Мы должны с грустью признать - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан», - заметил он в эфире телеканала Jurnal TV.

Несмотря на то, что в конституции страны прописан нейтралитет, Молдавия намерена увеличить военный бюджет на следующий год.

В Роспотребнадзоре предупредили о возможных осложнениях после гриппа

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что у пациентов, которые перенесли грипп, может наблюдаться синдром вирусной астении, характеризующийся повышенной утомляемостью. Ее слова приводит ТАСС.

«Синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях - даже депрессия», - пояснила она, отметив, что после гриппа могут также возникнуть проблемы с почками, сердцем и нервной системой.

Посольство России назвало «провокацией» возможную отправку ЗРК Patriot Киеву

Отправка Вашингтоном Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны Patriot станет очередным провокационным шагом администрации США, который может привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима [президента Украины Владимира] Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», - констатировали в дипмиссии, отметив, что такие действия не только наносят «колоссальный урон» российско-американским отношениям, но ставят под угрозу глобальную безопасность.

В мире,Николай Попеску,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,НАТО,Администрация США,NASA,Роспотребнадзор,ЕС,
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