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51 минуту назад

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Елена Прошина

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очаково Николаевской области. Об этом пишет Телеграм-канал Klymenko Time.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом воздушная тревога в области пока не объявлена. Кроме того, уточняется, что взрывы слышны в Херсоне. Местные СМИ пишут, что обстрел ведется из РСЗО.

Утром воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Сирены слышны в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Накануне в первой половине дня воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины, а также в центре страны. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были слышны сирены. Сирены в Киеве прозвучали в 5:55.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов по критической инфраструктуре повреждено 40% энергетической инфраструктуры. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил сценарий полного отключения электроэнергии в стране.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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