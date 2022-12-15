Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очаково Николаевской области. Об этом пишет Телеграм-канал Klymenko Time.

При этом воздушная тревога в области пока не объявлена. Кроме того, уточняется, что взрывы слышны в Херсоне. Местные СМИ пишут, что обстрел ведется из РСЗО.

Утром воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Сирены слышны в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Накануне в первой половине дня воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины, а также в центре страны. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были слышны сирены. Сирены в Киеве прозвучали в 5:55.