СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией

Лидеры западных стран размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей «решающее преимущество» в противостоянии с Москвой, пишет газета Evening Standard со ссылкой на источники.

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Источник уточнил, что Запад пытается выяснить, каким образом «дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России».

Собеседник газеты отметил, что Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. В частности, киевским военным могут быть направлены современные истребители.