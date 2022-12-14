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53 минуты назад

СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией

Илья Родин

Лидеры западных стран размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей «решающее преимущество» в противостоянии с Москвой, пишет газета Evening Standard со ссылкой на источники.

СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией
Фото: ТАССТАСС

Источник уточнил, что Запад пытается выяснить, каким образом «дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России».

Собеседник газеты отметил, что Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. В частности, киевским военным могут быть направлены современные истребители.

Вместе с тем, подчеркнул источник, военная помощь Киеву будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией.

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