В США предупредили мир о новой пандемии

Выступая в Вашингтоне на саммите США-Африка, президент США Джо Байден заявил, что человечество столкнётся ещё с одной пандемией. Он также отметил, что Соединённые Штаты поставили в 49 стран Африки 231 млн доз вакцин.

Фото: ТАСС ТАСС

Байден отметил, США боролись с распространением ковида в мире и до сих пор продолжают наращивать мощности, чтобы обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам. Это делается для того, чтобы подготовится к «решению проблем здравоохранения, включая новую пандемию, а она, несомненно, будет».