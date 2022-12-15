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59 минут назад

Джо Байден уверен, что мир столкнётся с ещё одной пандемией

runews24.ruиещё 3

Выступая в Вашингтоне на саммите США-Африка, президент США Джо Байден заявил, что человечество столкнётся ещё с одной пандемией. Он также отметил, что Соединённые Штаты поставили в 49 стран Африки 231 млн доз вакцин.

В США предупредили мир о новой пандемии
Фото: ТАССТАСС

Байден отметил, США боролись с распространением ковида в мире и до сих пор продолжают наращивать мощности, чтобы обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам. Это делается для того, чтобы подготовится к «решению проблем здравоохранения, включая новую пандемию, а она, несомненно, будет».

Партнёрские отношения Штатов и Африки, по словам Байдена, - это «ключ к успеху» для всего мирового сообщества. Байден пообещал, что США продолжат работу по улучшению инфраструктуры Африканского континента.

В мире,Джозеф Байден,
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