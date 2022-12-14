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5 минут назад

МИД Сербии отреагировал на заявку Косово на вступление в ЕС

Газета.Ru

Госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович оценил заявку властей частично признанной республики Косово на вступление в ЕС как «пародию». Об этом он написал в своем Twitter.

МИД Сербии отреагировал на заявку Косово на вступление в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Временные власти Косово только что подали заявку на вступление в ЕС. На первый взгляд, выглядит как пародия. Не являющееся страной [политическое образование], управляемое ООН, вступающее в ЕС — это полное неуважение к Уставу ООН, Лиссабонскому договору и так далее. Интересно, могу ли я подать заявку в NASA, чтобы полететь на Луну?» — высказался Старович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении сербских полицейских и военнослужащих в Косово и Метохии.

ЕП поддержал безвизовый режим для Косова

В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предположил, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть «ширмой» для вооружения Приштины, так же, как Минские соглашения для Киева.

В мире,Александр Вучич,НАТО,NASA,ООН,ЕС,
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