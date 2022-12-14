МИД Сербии отреагировал на заявку Косово на вступление в ЕС

«Временные власти Косово только что подали заявку на вступление в ЕС. На первый взгляд, выглядит как пародия. Не являющееся страной [политическое образование], управляемое ООН, вступающее в ЕС — это полное неуважение к Уставу ООН, Лиссабонскому договору и так далее. Интересно, могу ли я подать заявку в NASA, чтобы полететь на Луну?» — высказался Старович.