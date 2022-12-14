Украинский суд конфисковал все имущество Януковича

Центр противодействия коррупции Украины сообщил в Telegram-канале, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изъял все имущество бывшего президента страны Виктора Януковича в пользу государства.

«ВАКС конфисковал у Януковича все имущество, в частности резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что у экс-президента конфисковали квартиру в Киеве на Оболонской набережной, парковочные места, 31 млн гривен ($841 тыс.) и $84,9 тыс. на банковских счетах, 537 культурных ценностей на €18,7 млн и 100% долей в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника».