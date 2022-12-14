Макрона раскритиковали за пост о России

Президент Франции Эммануэль Макрон у себя в Twitter-аккаунте призвал международных партнеров единым фронтом выступить против России с целью заставить Москву прекратить удары по Украине. Пользователи социальной сети его воодушевления на этот счет не разделили, обрушившись на французского главу с критикой.

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«Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!» — написал один из них.

В большей части сообщений пользователи Twitter заявляли, что за происходящее на Украине ответственность несет Франция, поскольку в свое время она не настояла на выполнении Киевом Минских соглашений.

«А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие», — отмечали они.

Также пользователи соцсети не преминули напомнить Макрону и о других «темных» пятнах в истории Франции. В частности, они обвинили Париж в «разрушении Ливии» и бомбардировках в составе НАТО Сирии, Афганистана и Ирака. Более того один из пользователей даже призвал Францию «восстановить эти страны».

«Вранье! НАТО никогда не перестанет провоцировать Россию. Русскоязычное население на Украине убивают с 2014 года. Мы, французы, ничего не имеем против России! США — иди домой!» — написал другой.