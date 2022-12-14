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49 минут назад

Экс-глава минфина Польши: ЕС не заботят украинские беженцы в Польше

Елена Прошина

Бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Европейский cоюз не выделяет Варшаве финансы на содержание беженцев из Украины, чем наказывает Киев. Об этом сообщает Daily Express.

Экс-глава минфина Польши: ЕС не заботят украинские беженцы в Польше
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. <…> Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину», – рассказал Косьчиньский.

Он также добавил, что Евросоюз использует недостаточно гибкую политику, и законы альянса оказались неэффективными из-за наплыва беженцев и роста цен на энергоносители.

Ранее Польша объявила о создании специального флота для перевозки газа.

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