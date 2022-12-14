Экс-глава минфина Польши: ЕС не заботят украинские беженцы в Польше

«ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. <…> Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину», – рассказал Косьчиньский.